Rihanna super audace | in lingerie col pancione per Savage X Fenty

(Di martedì 11 luglio 2023) “, che mamma sfrontata!”. Così ha titolato il Daily Mail, che per primo ha pubblicato le foto della cantante, incinta del suo secondo figlio, protagonista della campagna della sua linea di. Bellissima e radiosa, colin primo piano,dimostra ancora una volta come si possa essere bellissime anche e soprattutto con le forme decisamente “over”. Da anni RiRi porta avanti la sua campagna di body positivity e orgoglio curvy nel mondo della moda. Da quando è diventata imprenditrice di successo, per le sue sfilate e servizi fotografici chiama a sfilare e posare modelle anticonvenzionali, portando avanti il suo messaggio di inclusività. Non è quindi strano, che anche al settimo mese di gravidanzaabbia deciso di posare per ...

Rihanna, mamma sfrontata: super sexy, col pancione, per promuovere la nuova collezione di lingerie Savage X Fenty. Meravigliosa!Pregnant Rihanna exuded confidence as she showed off her growing baby bump while sporting stylish lingerie to promote a new Savage X Fenty collection in new photos shared on Instagram.