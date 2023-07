Riforma fiscale alla Camera | il percorso verso le novità è ancora lungo

(Di martedì 11 luglio 2023) In questi giorni laè impegnata nella discussione generale sulla, ma prima di arrivare a definire nel dettaglio le, dnuova IRPEF che guardaflat tax come punto di arrivo allesui meccanismi di accertamento, ci sonodiverse tappe da raggiungere. Uno sguardo sull’iter che dovrà seguire: i tempi per vedere concretizzate nuove misure fiscali sonolunghi ma il primo importante traguardo è atteso entro la pausa estiva. Il 16 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega riavviando ufficialmente il cantiere dellache, con la crisi di Governo, si era fermato la scorsa estate. Dopo la posa ...

In questi giorni la Camera è impegnata nella discussione generale sulla, ma prima di arrivare a definire nel dettaglio le novità, dalla nuova IRPEF che guarda alla flat tax come punto di arrivo alle novità sui meccanismi di accertamento, ci sono ancora ...Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la conferenza stampa alla Camera sulla delega al governo per la. "Su successioni e donazioni non proponiamo nessuna nuova imposta.La richiesta è stata avanzata in aula alla Camera alla ripresa dei lavori sullada Ubaldo Pagano del Pd e Marco Grimaldi di Verdi - Sinistra. Già la leader Pd Elly Schlein aveva ...

Sondaggi, salario minimo: per 23% degli italiani la cifra giusta è oltre 12 euro all'ora Sky Tg24

Detassazione di straordinari, tredicesime e premi di produttività; rateizzazione dell'acconto delle tasse; superamento graduale dell'Irap; stop alla vendita online delle ...Alla Camera l’esame del disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale, ma il percorso che porterà alla modifica del sistema tributario ...