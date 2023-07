Rieti | incidente con un ultraleggero | morto l’ex procuratore Paolillo Seguì Piazza Fontana e Br

(Di martedì 11 luglio 2023) Èin unaereoUgo, che da giovanedi turno fu il primo a indagare sulla strage die, successivamente, nel corso della sua lunga carriera, fu anche il giudice estensore della condanna in Corte d’Appello del Br Renato Curcio. Aveva 83 anni.era alla guida di una motore caduto intorno alle 13 di oggi a, sua città natale, in zona Quattro strade. Era solo. L’con l’in cui èSecondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, ...

