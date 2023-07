Rieti | cade ultraleggero | morto pilota

(Di martedì 11 luglio 2023) Il velivolo è precipitato nel primo pomeriggio Una motore è caduto intorno alle 13 di oggi in zona Quattro Strade, a. Sul posto i vigili del fuoco diche hanno individuato e messo in sicurezza il velivolo.il, unica persona a bordo. Per cause tuttora in fase di accertamento, l’aeromobile ha improvvisamente perso quota per poi impattare al suolo all’interno di una proprietà privata, senza coinvolgere altre persone. Sul posto anche personale medico del 118, carabinieri, polizia di Stato e dell’aeroporto di aviazione Ciuffelli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Incidente intorno alle 13 in zona Quattro Strade a Rieti: un moto-aliante è caduto mentre sorvolava la zona. Tragedia del volo nei pressi dell'aeroporto Ciuffelli dove ha trovato la morte il magistrato Ugo Paolillo, precipitato con il motoaliante

Rieti, cade un moto-aliante: la vittima è l'ex procuratore della Repubblica Ugo Paolillo / Le foto ilmessaggero.it

