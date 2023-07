' Ricordo di un eccidio' Sabato 15 luglio San Severo ricorda la strage nazista che insanguinò l' Alpe di Poti nel 1944

Sulle note della Casa del Vento e le foto di Lorenzo Nasi verrà ripercorso uno dei momenti più tragici del Novecento aretinoTEMI: celebrazioninazifascistavalle del but notizie friuli stragi nazifasciste friuli Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali Puoi abbonarti a soli 1,10 al mese cliccando ...Hasan ripercorre per noi le tappe che portarono all'. 'L'assedio dei nazionalisti serbi alla ... 'tutto di quei giorni terribili. Le grida di terrore, gli spari, il caos, il rumore degli ...

"Ricordo di un eccidio". Sabato 15 luglio San Severo ricorda la ... LA NAZIONE

Venerdì la messa celebrata nel santuario della Vergine di Loreto a Passogatto. Venerdì 7 luglio alle 20, in occasione del 78° anniversario dell’eccidio dei conti Manzoni, il parroco di Giovecca don Da ...Il cantautore milanese Paolo Saporiti racconta, attraverso un videoclip animato, l'eccidio avvenuto il 3 luglio del 1956 in via Cavour a Busto Arsizio. «Il mio bisnonno era un panettiere. Fu assassina ...