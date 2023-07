Riassunto Temptation Island 2023 | terza puntata 10 luglio | due coppie fuori dal programma | falò e lacrime

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 11 luglio 2023) Unadiricca di colpi di scena, quella andata in onda nella prima serata di ieri 10su Canale 5. In apertura abbiamo assistito aldi confronto tra Davide e Alessia, i quali sono stati i protagonisti di una vera e propria terapia di coppia condotta da Filippo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.