Riammessa alla maturità con 5 insufficienze | bocciata dai prof | Noi umiliati

Leggi su today

(Di martedì 11 luglio 2023) Con 5- in diritto, fisica, italiano, matematica e scienze - per iessori non doveva prendere parte all'esame dima una studentessa del liceo scientifico Da Vinci di Trento aveva fatto ricorso al Tar accusando l'istituto di non aver "predisposto i corsi di recupero"...