Retegui è stato messo su questa terra per fare una cosa sola | prendere palla e fare gol The Athletic

(Di martedì 11 luglio 2023) Thetraccia un profilo di Mateo: “l’ingordo capocannoniere che Mancini paragona a Batistuta“. Guardarlo giocare, scrive, è come viaggiare nel tempo. “Guardare Mateogiocare a calcio sembra un po’ come viaggiare nel tempo”. “Dimenticate i falsi nove, i calciatori specializzati in assist, l’attacco multifunzionale.superunae una soltanto:gigantesche, gioiose manciate di palle e spingerle in rete”. Un calciatore così elementare, scrive il quotidiano, ha qualdi innegabilmente seducente, anche soltanto a livello concettuale. “Salta sempre, si scatena, irrompe. Colpisce la ...

Da quando Mancini lo ha chiamato in Azzurro il profilo diaccostato costantemente a molti club italiani. Un interesse che, in qualche modo, sembra confermato dalle recenti parole del ...... oggi per il bomber italo - argentino Mateosono due le piste ancora in piedi. Si tratta della Juventus , a cui èproposto ma che sarà valutato se partirà uno fra Chiesa e Vlahovic e ...... Fabio Borini raggiungerà Pirlo alla Sampdoria, che proprio in Turchia erail suo allenatore. ... Il primo nome della lista è quello di Mateo, in forza al Tigre, ma rimane caldo anche il ...

Retegui chiama l'Italia: 'Non mi interessa andare al River Plate ... Calciomercato.com

Romelu Lukaku resta l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco dell' Inter. Il club nerazzurro sarebbe pronto ad aumentare l'offerta nei confronti del Chelsea per accaparrarsi le prestazioni del ...