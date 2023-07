Retegui chiama l'Italia | 'Non mi interessa andare al River Plate'

(Di martedì 11 luglio 2023) Mateoè sempre più vicino all'. Non alla Nazionale, evidentemente, visto il feeling cementato con il CT Roberto...

Frattesi e Di Marco in versione deluxe,che si deve ancora ambientare in questa nuova ... Uno sguardo al futuro: il futuro siEuro2024 in cui l'Italia è chiamata a rialzarsi, dove l'...Se tiun top club come la Juve.". Nella Juve c'è forse l'erede di Pirlo: " Locatelli sta ... Pirlo, il Napoli e. Il campionato italiano, la Nazionale. Si parte dal Napoli: "Una splendida ...... la Nazionale italiana, costretta a convocare oriundi come l'argentinoper rimediare all'... " Mancini convoca quelli che ha a disposizione, sia chiaro,i migliori che può", aggiunge poi ...

Tuttosport: Retegui, cresce il pressing del Genoa sulla punta che ... Fiorentina.it

La pazza idea del neopromosso Genoa si chiama Mateo Retegui, l'attaccante italo argentino del Tigre, in prestito dal Boca, diventato prima scelta dell' Italia di Mancini. Retegui era finito nel mirino ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ( Salvatore Riggio) Sembra non esserci più post ...