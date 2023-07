Report affonda Santanchè | «Ha mentito sui compensi»

(Di martedì 11 luglio 2023) Per Danielai guai non sono finiti. Non solo Giorgia Meloni non ha ancora speso una parola per difenderla (forse parlerà domani al termine del vertice Nato), ma ieri first appeared on il manifesto.

Nuovo affondo di Report. Santanché: 'Processo mediatico' Agenzia ANSA

Daniela Santanché va dritta per la sua strada. Direzione: l'aula di un tribunale, per difendersi dalle accuse della procura di Milano per i suoi affari con l'ex società Visibilia, e non certo le telec ...La ministra del Turismo affronta in Senato tutte le questioni (non giudiziarie) che l'hanno riguardata in relazione alla gestione di Visibilia e Ki Group ...