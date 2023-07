Replica Sinner-Safiullin in chiaro | orario e come vederla

Leggi su sportface

(Di martedì 11 luglio 2023) Jannikè in semifinale a Wimbledon. L’altoatesino raggiunge l’ultimo atto del torneo britannico grazie al successo in quattro set ottenuto ai quarti di finale nei confronti del russo Roman, mediante il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2. Adesso Jannik, diventato il terzo italiano di sempre ad approdare in semifinale a Wimbledon, attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic ed Andrey Rublev. Per chi non avesse potuto seguire in diretta il match trasarà disponibile unainquesta sera. Ladella sfida sarà trasmessa insu SuperTennis (canale 64) alle ore 21:00 si martedì 11 luglio. SportFace.