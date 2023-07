Recovery plan | per salvare la quarta rata il governo concorda con la Ue 10 modifiche sui 27 obiettivi del primo semestre

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono state condivise con la Commissione europea 10su 27che oggi hanno ottenuto il via libera della Cabina di regia sul Pnrr. Lo si apprende al termine della riunione a Palazzo Chigi. Da oggi può così partire il processo formale di revisione della. Per quanto riguarda gli asili nido, “è stata spostata la tappa intermedia dell’aggiudicazione delle gare. Quindi si può continuare ad aggiudicare le gare. Se avanzano dei soldi potremo fare ulteriori bandi, sempre per gli asili nido”, ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci. “Non c’è una nuova data, c’è l’accordo a proseguire le gare. A fine giugno avevamo aggiudicato gare per il 91,4% delle risorse, quindi possiamo continuare. Noi proseguiamo, dovessero esserci problemi, tanto ce lo spostano nel tempo e si può ...

Premesso che, dal 2020 in poi, dopo la pandemia e con il, il Comune di Senigallia ha avuto in dotazione molte più risorse rispetto al passato , nell'ordine di decine di milioni di euro Premesso che i fondi PNRR, voluti e sostenuti fortemente ......

La terza rata del Recovery plan ancora non arriva (a sei mesi dalla ... Il Fatto Quotidiano

ROMA. «Mentre alcuni Paesi sono sulla buona strada, altri affrontano un rischio crescente di ritardi». Il mite Paolo Gentiloni è solito evitare messaggi diretti. Da quando ha il compito gravoso di vig ...“Il Recovery plan italiano prevede la creazione di circa 264.000 nuovi posti per i servizi educativi e per la prima infanzia da zero a sei anni. Ciò può avvenire attraverso la costruzione o la riquali ...