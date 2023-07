Reclutamento docenti 2023 | cosa accadrà nelle prossime settimane? QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Martedì 11 luglio alle 14 | 00

(Di martedì 11 luglio 2023) Conto alla rovescia iniziato per il contingente per leimmissioni in ruolo. Sullo sfondo anche le operazioni per le supplenze, oltre che quelle che riguardano le procedure concorsuali. L'articolo .

C'è poco di straordinario, va strutturato unserio e snello oltre a valorizzare e non disperdere le esperienze di tutto il personale ... Dal decreto ci aspettiamo garanzie per i...... 10 luglio 2023, la responsabiledella Flc Cgil Manuela Pascarella : 'Voi sapete che l'... Per quanto riguarda gli itp potranno partecipare anche iche sono in possesso del semplice ......iprecari con 36 mesi di servizio o laureati con 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 . Non perderti il nuovo webinar informativo gratuito per fare chiarezza in merito al. ...

C’è poco di straordinario, va strutturato un reclutamento serio e snello oltre a valorizzare e non disperdere le esperienze di tutto il personale acquisite sul campo. Siamo in attesa del Decreto che d ...Tutto pronto o quasi per le immissioni in ruolo. In attesa di capire quanti saranno i docenti assunti a tempo indeterminato, la piattaforma di Istanze Online è pressoché pronta.