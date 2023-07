Rebus Ucraina | Usa e Germania frenano La sorpresa della svolta di Ankara

... Claudio Gugerotti , 68 anni, arcivescovo, già nunzio apostolico in Bielorussia, ine in ... cifra record Dopo il concistoro fissato per sabato 30 settembre i cardinali saranno, sic......a suo giudizio di aver voltato le spalle al gruppo di mercenari impegnato nella guerra in. "... unavvolto in un mistero all'interno di un enigma. È in Biellorussia o in Russia "Non è nel ...... unavvolto in un mistero all'interno di un enigma. Una confusione forse alimentata ad arte. "...autorità russe hanno assicurato che i wagneriani non saranno più impiegati nel conflitto in

Rebus Ucraina, Usa e Germania frenano. La "sorpresa" della svolta ... ilGiornale.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Sull'azione e sulle sorti della Wagner restano i dubbi. E Prigozhin è in Biellorussia o a Mosca Intanto ricompare in video anche il ministro della Difesa ...