Raw 10 07 2023 Riappacificazione avvenuta?

(Di martedì 11 luglio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal KeyBank Center di Buffalo, New York. Lo show inizia con Finn Balor che vuole provare a risolvere i suoi problemi con Damien Priest, ma viene raggiunto da Rhea Ripley e Dominik Mysterio con la prima che prova a farlo ragionare senza successo. Quando Finn lascia il ring, Rhea prova a rimettere in luce i problemi reali che sono con Seth Rollins. Come al solito il pubblico non lascia parlare Dominik. Il World Heavyweight Champion non si fa attendere e oltre a entrare con una porzione di pollo fritto dice che è lì per osservare lo spettacolo dell’implosione dei Jugdment Day. Dominik si fa vedere convinto che potrà ottenere la vittoria contro di lui. Nel backstage Rhea Ripley e Dominik si avvicinano a Damien Priest. Rhea gli dice che dovrebbe mettere da parte il problema con Finn, ma Damien dice che ha ...

... in ottemperanza anche al nuovo regolamento europeo sulle batterie e nell'ottica di contribuire agli obiettivi dell'European CriticalMaterials Act.... ' contribuirebbe agli obiettivi della proposta della Commissione sul CriticalMaterial Act '. '... è uno degli elementi costitutivi della vita 10 15 Giugno... company performance and financial results, operating efficiencies, availability and price of..."MSCI Japan ESG Select Leaders Index" for the First Time Business Wire Business Wire - 7 Luglio...

RAW 10-07-2023 - Anteprima The Shield Of Wrestling

Maxxine Dupri ha festeggiato la sua laurea nell'ultima puntata di Monday Night RAW insieme ad Otis e il "Master" Chad Gable.Becky Lynch e Zoey Stark si sono scontrate in un match uno contro uno nell'ultima puntata RAW: ecco cosa è successo.