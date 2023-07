Raspadori | 'Una telefonata di Spalletti mi ha cambiato la vita'

Commenta per primo Prima stagione dicon la maglia del Napoli ed è subito scudetto. Travolto dalle emozioni, si è raccontato ai ... Avevodozzina di presenze in Serie A e il dialogo con ...Le parole di De Laurentiis su Giuntoli Le prenderei comebattuta, non gli darei un peso ... Da professionista ci sta che abbia esultato tanto al gol dia Torino, ma nulla toglie alla ...racconta: ' Se la mia vita è cambiata, lo devo anche adtelefonata: quella con cui Spalletti e Giuntoli mi hanno spiegato perché avrei dovuto firmare con il Napoli. Ho avuto tutta la ...

Raspadori: "La mia vita è cambiata grazie a Mancini e alla telefonata del Napoli" Fantacalcio ®

Prima stagione di Raspadori con la maglia del Napoli ed è subito scudetto. Travolto dalle emozioni, si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: L'INCONTRO CON MESSI - "Siamo entrambi tito ...Giacomo Raspadori ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Una sorta di lettera scritta proprio dal nazionale italiano che racconta come la sua vita sia cambiata da quando è arrivato a N ...