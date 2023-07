Raspadori incantato | “Non avrei potuto scegliere di meglio se non il Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 luglio 2023) Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Giacomosi è raccontato a 360 gradi parlando dell’ottimo rapporto che ha con la città die del sogno vissuto con la Nazionale Quando ho affrontato Lionel Messi, ho capito di essere arrivato a un certo livello. Quella serata in cui abbiamo sfidato l’Argentina per la Finalissima, mi tremavano le gambe al solo pensiero di incontrarlo dal vivo. Così Giacomo, attaccante dele della Nazionale italiana, si è raccontato nell’intervista di Cronache di Spogliatoio. Ragazzo semplice e modesto, non ha avuto tanto spazio con Spalletti ma quando è stato chiamato in causa Giacomo ha sempre risposto presente. Pochi gol ma tutti estremamente decisivi e pesanti per la conquista del terzo scudetto. Se iloggi è campione d’Italia, merito è ...