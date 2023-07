Rapina in un supermercato | Arrestato come complice 18enne

(Di martedì 11 luglio 2023)nellacommessa in undi Pozzuoli, mentre continua la ricerca dell’autore materiale del crimine I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di unincensurato di Quarto. Il giovane è gravemente indiziato di concorso in unaaggravata, commessa lo scorso 8 luglio in unin Via Campana, nel comune di Pozzuoli. Il giovane era alla guida dello scooter che portavapasseggero l’uomo che, armato di pistola e casco calzato, avrebbe imposto alle dipendenti di consegnare l’incasso. I militari, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle dichiarazioni dei testimoni, ...

Diciottenne incensurato di Quarto indiziato di concorso in una rapina. Ad eseguire il fermo i Carabinieri della stazione di Pozzuoli. La rapina è avvenuta l'8 luglio scorso presso un supermercato in V ...