Rai News | Petrecca e caso La Russa | Polemiche da pennivendoli

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "strumentali riportate da qualche giornale, lasciatemelo dire, che è spesso composto più dadell'informazione che da seri cronisti". Lo ha detto il direttore di Rai, Paolo, chiudendo il suo intervento introduttivo nell'audizione davanti alla commissione di Vigilanza. Il riferimento è alle accuse per la gestione, in particolare, di un servizio relativo alche coinvolge uno dei figli del presidente del Senato, Ignazio La. Leonardo Laè chiamato in causa da una denuncia presentata da una ragazza per violenza sessuale. ''Ci giunge voce che un pezzo di Raisuldel figlio di Ignazio Lasarebbe stato tagliato nella parte in cui ...

Lo ha detto il direttore di, Paolo Petrecca, chiudendo il suo intervento introduttivo nell'audizione davanti alla commissione di Vigilanza. Il riferimento è alle accuse per la gestione, in ...24, il Cdr contro il direttore Petracca Iniziano le grane per Paolo Petracca, il direttore di24 in quota Fratelli d'Italia. Come riporta Il Fatto Quotidiano , il Comitato di ...Sono esasperati, i giornalisti di Rainews. Fanno sempre più fatica a sopportare le imposizioni e le censure del direttore Paolo Petrecca , il primo meloniano a scalare una testata della. Avvezzo a intervenire sui pezzi dei redattori per silenziare le opposizioni e riportare quasi esclusivamente le tesi del governo o della maggioranza, avallate in barba ai più elementari principi ...

«Petrecca dia spiegazioni». Il direttore di Rai News 24 sotto accusa: servizi tagliati sul caso La Russa... Corriere della Sera

Lo ha detto il direttore di Rai News, Paolo Petrecca, chiudendo il suo intervento introduttivo nell'audizione davanti alla commissione di Vigilanza. Il riferimento è alle accuse per la gestione, in ...Guido Crosetto a sorpresa interviene sul caso legato a Filippo Facci, il giornalista di Libero finito al centro delle polemiche per un passaggio ...