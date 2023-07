Rai News | Petrecca e caso La Russa | Polemiche da pennivendoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "strumentali riportate da qualche giornale, lasciatemelo dire, che è spesso composto più dadell'informazione che da seri cronisti". Lo ha detto il direttore di Rai, Paolo, chiudendo il suo intervento introduttivo nell'audizione davanti alla commissione di Vigilanza. Il riferimento è alle accuse per la gestione, in particolare, di un servizio relativo alche coinvolge uno dei figli del presidente del Senato, Ignazio La. Leonardo Laè chiamato in causa da una denuncia presentata da una ragazza per violenza sessuale. ''Ci giunge voce che un pezzo di Raisuldel figlio di Ignazio Lasarebbe stato tagliato nella parte in cui ...