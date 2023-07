Rai News | Petrecca e caso La Russa | Polemiche da pennivendoli

«Petrecca dia spiegazioni». Il direttore di Rai News 24 sotto accusa: servizi tagliati sul caso La Russa... Corriere della Sera

Proseguono le emozionanti avventure degli abitanti di Palazzo Palladini che, ogni sera alle 20:50 su Rai Tre, animano le puntate di Un Posto al Sole. Anche nel nuovo episodio non mancheranno i colpi d ...Lo ha detto il direttore di Rai News, Paolo Petrecca, chiudendo il suo intervento introduttivo nell'audizione davanti alla commissione di Vigilanza. Il riferimento è alle accuse per la gestione, in ...