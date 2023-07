Rai | Facci o non Facci? Questo è il dilemma

(Di martedì 11 luglio 2023) IRai. Denunce, liti. Scoppia pure l’affaire Petrecca. Aiuto! Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 3 Commissario Montalbano, sei in ferie? La Rai è peggio di Vigata. Ci sono denunce a tincheté. Stalking, censure, liti condominiali, Fiorello, via Asiago… Uno schifau. Filippoè accusato di sessismo, fascismo, machismo. Oggi il cda Rai lo processa. Repubblica va alla carica: “denunciato dalla compagna per stalking. Ammonimento delre”. Lui,: “Solo scambio di mail che non sono piaciute alla mia ex”. Si prevede un plotone delle signore Rai: gli vogliono tingere i capelli di rosso vergogna. Marinella Soldi, presidente di Rai Tele Vigata, è pronta a suonarne due all’editorialista di Libero. L’ad Rai, Roberto ...

