Rai | Avs | ' Petrecca in Vigilanza faccia chiarezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Il direttore di Rainews24 Paolostasera in Commissione parlamentare disulla Rai deve faresulla denuncia del Cdr circa un suo intervento su una sua giornalista per modificare un pezzo di cronaca sulla presunta violenza sessuale di Leonardo La Russa e le polemiche legate ai commenti di Filippo Facci. Un intervento a gamba tesa inammissibile che lede il principio cardine del servizio pubblico radiotelevisivo: un'informazione libera e completa". Così il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra del Senato, De Cristofaro, componente della commissione diRai. "La testata diretta daè di primaria importanza per il servizio pubblico, essendo l'unica rete all news della Rai, prosegue De Cristofaro. Purtroppo il direttore ...