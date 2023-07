Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 11 luglio 2023) “Il fascismo non esiste. Eppure sembra non finire mai”: in queste poche parole, contenute nella frase di apertura dell’ultimo lavoro di, “Fascismo” edito da Lindau sono concentrate sia le premesse che il ragionamento che verrà sviluppato nel libro. Sagace, sottile, pungente,descrive manie e pulsioni di una certa sinistra salottiera e dei novelli partigiani (che in montagna vanno solo a sciare in comode e riscaldate baite) alle prese con la pluridecennale fissazione per la figura di Benito Mussolini. La sinistra, afferma il vicedirettore de La Voce, è rapita da un’insopprimibile attrazione erotica verso il fascismo. Dichiara a ripetizione di temere il fascismo, ma ne è brutalmente attirata, si eccita bestialmente quando ritiene di averne rinvenuto una traccia. La grande domanda ...