Quarta rata Pnrr a rischio | Fitto convoca d’urgenza cabina di regia per “revisione” Schlein | “Meloni riferisca in Aula | governo perde tempo per i suoi guai giudiziari”

(Di martedì 11 luglio 2023) Palazzo Chigi, Sala Verde, ore 13.30. Lazione è di ieri sera, il mittente è il ministro per gli Affari Europei Raffaele. L’oggetto:didelcon all’ordine del giorno la “delladel Piano nazionale di ripresa e resilienza“, oltre a varie ed eventuali. Poi, secondo quanto emerso dai lanci di agenzia, c’è una parola che cambia tutto il significato dell’appuntamento: urgenza. E ancora: alle 15, dopo la riunione, conferenza stampa di. Cosa succede? La spiegazione arriva dalle parole dell’opposizione, con la segretaria del Partito democratico Ellyche ha attaccato: “La presidentesi assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in ...

Sarebbero ben sedici le milestone non raggiunte al 30 giugno 2023 rispetto agli obiettivi previsti per ladel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per questo, a quanto si apprende, il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha ...Pnrr, cabina di regia sulla. Il rischio di slittare al 2024. Schlein: 'Meloni venga a riferire sui ritardi' Scatta di nuovo l'allarme sul Pnrr . Ladel Piano nazionale di ripresa e resilienza da 16 ...La Cabina di regia del Pnrr è stata convocata alle 13.30. All'ordine del giorno c'è la "revisione delladel Pnrr", oltre a varie ed eventuali. La riunione è stata convocata ieri sera dal ministro agli Affari europei Raffaele Fitto e si terrà a Palazzo Chigi, in sala Verde.

Le scadenze del Pnrr non sono state rispettate, ma entro la fine della settimana dovrebbero arrivare i 19 miliardi della terza rata. A far preoccupare il governo è la quarta però. Mancano solo le ...Se la terza rata da 19 miliardi del Piano Nazionale è in arrivo, nubi nere di tempesta si aggirano invece intorno alla quarta da 16 mld a causa dei ritardi ...