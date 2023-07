Quanto realmente inquina tutta la plastica che produciamo

Leggi su tpi

(Di martedì 11 luglio 2023) Laè un materiale molto versatile, che utilizziamo tutti i giorni, ma è anche una delle principali cause dell’mento marino e terrestre. Il motivo è dovuto alla sua persistenza negli ambienti, e alle difficoltà relative allo smaltimento. Le plastiche, non a caso, sono responsabili di una serie di effetti collaterali particolarmente nocivi, che impattano sulla salute degli ecosistemi e sulla biodiversità. Vediamo dunque di capire .lache? Conviene innanzitutto partire dai dati. In base alle analisi condotte dal WWF, ogni annopiù di 450 milioni di tonnellate di, mentre sono 8 milioni circa i rifiuti plastici che vengono incautamente dispersi in mare. L’mento ...