Quante posizioni guadagna Sinner nella classifica ATP Race se batte Safiullin? C’è un rischio pari merito…

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) Jannikè atteso dal quarto di finale a Wimbledon 2023. Il tennista italiano scenderà in campo nel pomeriggio odierno per fronteggiare il russo Roman, partendo con tutti i favori del pronostico. L’altoatesino non dovrà permettersi di sottovalutare l’avversario se vorrà proseguire la propria avventura nel terzo Slam della stagione e meritarsi la semifinale contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev. Se Jannikdovesse vincere, farebbe un importante balzo in avantiATP, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’anno in corso. In caso di successo, infatti, l’azzurro volerebbe a quota 3.175 punti e supererebbe il danese Holger Rune (3.025) e il russo Andrey Rublev (2.965), in attesa ...