Quante posizioni guadagna Sinner nella classifica ATP Race? C’è un pari merito! Cosa dice il regolamento

(Di martedì 11 luglio 2023) Janniksi è qualificato alla semifinale di Wimbledon 2023. Il tennista italiano è sceso in campo nel pomeriggio odierno per fronteggiare il russo Roman Safiullin e si è imposto in quattro set, confermando il pronostico della vigilia. L’altoatesino ha staccato il biglietto per la prima semifinale Slam della propria carriera e venerdì 14 luglio tornerà in campo per fronteggiare il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev. Jannikha fatto un importante balzo in avantiATP, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’anno in corso. L’azzurro è volato a quota 3.175 punti e ha superato il danese Holger Rune (3.025) e il russo Andrey Rublev (2.965), in attesa dei rispettivi quarti di finale a Wimbledon. Il 21enne si è ...