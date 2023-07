(Di martedì 11 luglio 2023) Quella che ha raggiunto la sua acme drammatica è la storia dell’ransomware che ha colpito le scuole pubbliche di Minneapolis lo scorso marzo. I criminali avevano chiesto un riscatto di un milione di dollari per non divulgare le informazioni sottratte che riguardavano i dipendenti e soprattutto gli oltre 30 mila studenti, nella stragrande maggioranza minorenni. Di fronte al rifiuto delle autorità scolastiche di cedere al ricatto, i delinquenti hanno progressivamente pubblicato su diversi canali (siti nel dark web, Telegram e social network) il loro bottino di dati. Si è trattato di un tragico crescendo, perché nell’ultima tranche di dati resi pubblici sono presenti anche le informazioni più sensibili. A titolo esemplificativo si tratta di documenti relativi a tentativi di violenza sessuale, ricoveri in ospedali psichiatrici, abusi familiari, tentativi di ...

Quando un attacco cyber è una tragedia Panorama

