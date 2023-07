Quando la semifinale di Sinner a Wimbledon? Data | orario | programma | avversario

(Di martedì 11 luglio 2023) Janniksi è qualificato alle semifinali di2023. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il russo Roman Safiullin in quattro set e si è così meritato di proseguire la propria avventura sull’erba britannica, guadagnando il diritto di disputare la primain carriera in un torneo dello Slam. L’altoatesino è riuscito a sfruttare nel miglior modo possibile un tabellone sulla carta agevole e venerdì 14 luglio tornerà in campo per fronteggiare il vincente del confronto tra il russo Andrey Rublev e il serbo Novak Djokovic. Jannik, attuale numero 8 del ranking ATP, dovrà cercare un’autentica magia. Il 21enne potrebbe infatti trovarsi di fronte il numero 2 al mondo, 23 volte vincitore di tornei dello Slam (in testa alla speciale classifica, detentore del trofeo e quest’anno già trionfatore ...

Iga Swiatek smarrisce diritto e partita, Elina Svitolina torna in semifinale a Wimbledon dopo quattro anni (dall'inviato a Londra) [WC] E. Svitolina b. [1] I. Swiatek ...tenendo la palla in campo...... vince Elina Svitolina con il risultato di 7 - 5, 6 - 7, 6 - 2, che vola in semifinale all'All ... Sono questi due fondamentali che si figurano un disastro la numero uno del mondo va a servire per ...

Il numero uno italiano doma il russo Roman Safiullin in 4 set. Adesso attende in semifinale il vincente della sfida tra Djokovic e Rublev ...Safiullin ha inaspettatamente litigato con il servizio e ha finito per regalare a Sinner un secondo e doloroso turno di battuta. L’altoatesino ha concesso una palla break a Safiullin nel game che ha ...