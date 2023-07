Quando la ragazza ha aperto gli occhi | caso-La Russa | altro sfregio del Fatto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) "L'attimo in cui laaprì glied ebbe il sospetto di essere in casa La...": la vignetta di Natangelo pubblicata oggi sulle pagine delQuotidiano mette nel mirino ilgiudiziario esploso nei giorni scorsi.che vede Leonardo La, figlio del presidente del Senato, accusato di violenza sessuale da una 22enne. Nel disegno si vede appunto laa letto con glisbarrati dal terrore mentre dice "Occa***". E intorno il busto e il poster di Mussolini, oltre a targhe con su scritto "Vincere e vinceremo" e "XMas". Su uno scaffale, invece, vengono disegnati diversi libri dal titolo "Etiopia", "La vita del Duce", "Fascisti e noi". In sottofondo "Faccetta nera". Tutti rimandi al fascismo, insomma. ...