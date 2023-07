Quando il sesso fa bene al cervello

Leggi su panorama

(Di martedì 11 luglio 2023) Riduce lo stress, migliora l'umore, e da oggi si scopre che rende anche più intelligenti. Stiamo parlando del. Studi scientifici svolti da un gruppo di ricercatori della McGill University, in Canada, hanno cercato di determinare se ilfosse correlato alla funzione della memoria nelle studentesse universitarie sane, e in che misura. E con non poca sorpresa hanno scoperto che sì, il, faalla memoria. In uno studio pubblicato su Archives of Sexual Behavior, i ricercatori hanno chiesto a 78 donne eterosessuali di età compresa tra i 18 e i 29 anni di autodichiarare la frequenza dei rapporti sessuali e di completare un test di memoria computerizzato composto da parole astratte e volti neutri. I risultati hanno mostrato che le giovani donne che hanno rapporti sessuali frequenti ricordano più facilmente ...