Putin | la pietra del non scandalo al vertice dei Brics

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono definitivamente finiti i tempi delle videoconferenze, anche per i leader mondiali. Cyril Ramaphosa, presidente del Sudafrica, ha confermato la lista dei partecipanti aldei(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), in programma tra il 22 e il 24 agosto nel Paese africano. Il presidente russo Vladimirsarà presente, nonostante il mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale contro di lui. “Stiamo facendo progressi nell’organizzazione del– ha spiegato Ramaphosa – e stiamo finalizzando le discussioni sul formato”. Certo è che l’incontro sarà in presenza, anche se per ora non ci sono conferme – né negazioni – da parte del Cremlino. Dall’inizio della guerra in Ucrainaha viaggiato soltanto nei Paesi alleati Bielorussia, ...