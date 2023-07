Psicologo di base in Campania | De Luca | «Un orgoglio essere i primi in Italia»

(Di martedì 11 luglio 2023) Laè la prima regione diad attivare il servizio di assistenza psicologica di: saranno 146 gli psicologi che entreranno in servizio in questa prima fase.La...

Ad esempio, tra le prime ragioni a istituire lodic'è stata la Campania. Io sono campana. Bisogna dire, però, che la Campania è una delle regioni che investe di meno nei servizi per ..."A livello nazionale - ha sottolineato De Luca - non c'è ancora un contratto nazionale con l'Ordine degli psicologi e il servizio dellodinon è ancora inserito a pieno titolo ...... da uno, da un dietista e da un infermiere. Il trattamento ambulatoriale, invece, ... la psico - educazione, la riabilitazione nutrizionale e la gestione internistica, sulladi un piano ...

Psicologo di base, via libera alle sedute gratuite: «Aiuto alle famiglie» ilmattino.it

(LaPresse) La Campania è la prima regione in Italia a dotarsi del servizio dello psicologo di base, gratuito per tutti i cittadini. A presentare ...Il governatore campano: 'Vanno affrontati in termini di grande consapevolezza, misura ed equilibrio, non in termini ideologici' ...