PSG su Lukaku? 'Voglio solo l'Inter'

L'Inter non ha dubbi e vuolecome priorità per l'attacco e ha deciso di alzare l'offerta al Chelsea, ma attenzione alL'Inter non ha dubbi e vuolecome priorità per l'attacco e ha deciso di alzare l'offerta al Chelsea, ma attenzione al. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri ...2 Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia in semifinale agli Europei Under 19 : la sfida è in programma giovedì sera alle ore 21. Intanto oggi si giocano 10 gare valevoli per le qualificazioni di ..., c'è un euro tra l'Inter e la Juve'. Adesso, oltre agli arabi, spunta il. De Laurentiis promesse e veleno: 'Giuntoli juventino Peccato non averlo saputo prima'. L'apertura di Tuttosport: ...

L'Inter stringe per Lukaku, il Psg pensa a Osimhen Agenzia ANSA

L’Inter dà battaglia e risponde alla Juve per Lukaku, così riporta Corsport. I nerazzurri non accettano di farsi soffiare Big Rom. Il piano è chiaro: ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto 200 milioni di euro al PSG per cedere Victor Osimhen, attaccante azzurro: "Insomma quando il Psg offrì cento milioni e De Laurentiis dis ...