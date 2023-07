Psg | sondaggio per Vlahovic della Juve | le ultime

(Di martedì 11 luglio 2023) Il Psg con la possibile cessione di Mbappé si sta guardando intorno per cercare alternative e avrebbe fatto unperIl Psg con la possibile cessione di Mbappé si sta guardando intorno per cercare alternative e avrebbe fatto unper. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’attaccante serbo è in cima alla lista di Luis Enrique, ma per comprarlo i bianconeri vogliono 75 milioni più bonus.

...serbo potrebbe lasciare la Juventus in estate a fronte di una proposta importante e il, ... I granata hanno fatto unper Fabio Miretti, che potrebbe lasciare i bianconeri in prestito. 2023 -...... l 'agente Ristic ne ha parlato colda novembre ma per i francesi resta un'alternativa di Kolo ... I primi contatti sono partiti: dalalla conclusione della trattativa ci sono ancora molti ...Lo scrive Le Parisien dopo aver letto unOdoxa per Rtl e Winamax. Il 63% dei francesi ha una buona opinione dell'attaccante del(74% per gli appassionati di calcio) ma sono il 36% ad ...

Juve, sondaggio del Psg per Vlahovic: le ultime e la maxi richiesta ... Calciomercato.com

Dusan Vlahovic resta il primo obiettivo di Mauricio Pochettino. L’attaccante serbo è sul mercato e oltre al club inglese, anche il Psg ha fatto un sondaggio pur restando Victor Osimhen il sogno dei pa ...Dusan Vlahovic è finito nel mirino del PSG, a caccia di una prima punta sul calciomercato. Per la Juventus potrebbe essere un affare.