Psg | Neymar si propone al Barcellona ma… viene rifiutato

(Di martedì 11 luglio 2023) Il Barça dice no per gli eccessivi costi dell'operazione.dovrebbe rimanere al Psg fino al termine del contratto

... pensando forse: 'Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te' Alstanno quasi tutti male. Messi é scappato,e Hakimi hanno il mal di pancia e vorrebbero andare via, ...In sintesi Messi se ne è già andato, Mbappé sta facendo di tutto per andarsene e addio pure. Posto che si trovi una squadra che se lo prenda alle cifre che pagano a Parigi Il Paris Saint ...Si continua a parlare di. Questa volta, però, dopo il caso relativo alla multa ricevuta per la sua abitazione in Brasile, si torna a far riferimento al calcio giocato. Il brasiliano avrebbe dovuto riprendere ad ...

Neymar è bravo, ma quando c’è: al Psg dal 2017 ha saltato metà delle partite la Repubblica

Il Barça dice no per gli eccessivi costi dell'operazione. Neymar dovrebbe rimanere al Psg fino al termine del contratto ...Blog Calciomercato.com: Il 25 agosto del 2022 Calciomercato.com pubblicava questa notizia: Il Paris Saint-Germain dichiara guerra all'Inter. I campioni di Francia non hanno ...