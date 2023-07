Problemista | nuovo trailer per il surreale film A24 con Tilda Swinton

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 luglio 2023) A24 ha pubblicato undelcon il Premio Oscarche vede l'esordio del giovane Julio Torres. A24 ha diffuso unufficiale di, esordio alla regia di Julio Torres, anche autore delnonché protagonista insieme al Premio Oscar, al solito dotata di un look bizzarro con capelli rosa shocking. In arrivo nelle sale statunitensi il prossimo 4 agosto,racconta la storia di Alejandro (Torres), un aspirante designer di giocattoli originario di El Salvador, che prova a districarsi con le sue singolari idee nel mondo dell'arte a New York. Quando il suo visto di lavoro scade, accettare un lavoro come assistente di ...