Primo turno preliminare Champions League 2023 2024 | il Maccabi Haifa cala il poker sul Hamrun | tutti i risultati…

(Di martedì 11 luglio 2023) Si entra nel vivo delle fasi preliminari relative alla prossima, dieci i match giocati quest’oggi. Esordio alle ore 17 per sei formazioni: in campo Urartu contro Zrinjski, è quest’ultima ad imporsi di misura sugli avversari armeni con la rete di Senic nei minuti finali. Il Lincoln ha invece sfidato il Qarabag, formazione dell’Azerbaigian. Gli azeri conquistano la vittoria per 2-1 grazie ai gol messi a segno da Xhixha al 58? e Benzia nel recupero finale, vana la rete di Gomez al 25esimo. Successo invece per il Ljubljana sul Valmiera: termina 2-1 la sfida firmata da Nukic e Rui Pedro per i padroni di casa, a segno per i lettoni Diop all’87’. Flora sconfitto di misura dal Rakow, a segno per i polacchi Kochergin al 54?. Ililsul ...