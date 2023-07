Prime Day Amazon 2023 | tutti gli smartphone da non perdere

(Di martedì 11 luglio 2023) Cos’èDay? È l’evento di shopping annuale disolo per i clienti, che include offerte incredibili su marchi internazionali e locali. Quarantotto ore in cui sarà possibile acquistare numerosi articoli a prezzi vantaggiosi, dall’abbigliamento alla tecnologia e dai prodotti per la cura del corpo agli accessori per lo sport. I miglioridelDayTra le migliori offerte dell’Daynon mancano quelle legate agli, vediamole insieme: Samsung Galaxy A54 5G: 369 €Xiaomi Redmi Note 11 Pro: 279,90 € Oppo Find X5: 529,99 € Poco X4 Gt 5G: 279,90 €Motorola Moto Edge ...

L' Amazon2023 non si esaurisce negli sconti applicati durante le 48 ore dell'evento , ma include anche le cosiddette Offerte Lampo , ovvero delle promozioni di durata limitata su alcuni prodotti ...

Grazie agli Amazon Prime Day, anche Tineco torna alla carica con diversi elettrodomestici per la pulizia della casa proposti in offerta esclusivamente per le giornate di oggi e domani (fino alla mezza ...Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte sugli smartwatch Huawei dell'Amazon Prime Day 2023: ecco la nostra top 3!