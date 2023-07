Prima uscita pubblica di Madonna dopo il rischio morte | come l' hanno pizzicata

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 luglio 2023)la grande paura, torna in pubblico. O meglio, torna in strada a New York: la regina del pop, è stata fotografata in strada, appoggiata a un lampione nell'Upper East Side della Grande Mela, non lontano dalla sua casa milionaria, mentre chiacchierava con un'amica. T-shirt, calzoncini blu, occhiali da sole e cappellino Gucci, la star è apparsa tranquilla: l'ha avvistata una giornalista, Lauren Conlin, che si è affrettata are le immagini su TikTok. Era lavolta chetornava in pubblicola grave infezione batterica che l'ha costretta al ricovero. La star nel frattempo hato un messaggio su Instagram per ringraziare i fan del sostegno nei giorni difficili. «Grazie per la vostra energia positiva, le preghiere e le ...