(Di martedì 11 luglio 2023) E' scontro nell'deltra il capogruppo del Pd Francesco Boccia e il presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Blboni sul sottosegretario Andrea. Mentre era in ...

non solo è indagato per violazione del segreto d'ufficio ma si è macchiato - ha detto Boccia ricordando l'intervento del sottosegretario in aula sulla vicenda Cospito - di un'offesa nei ...Roma, 11 lug. " "Esprimo la mia solidarietà all'onorevole Andrea, persona di assoluta onestà e serietà politica e professionale di cui mi onoro essere ...Giustizia a causa della sua...Oltre a Fitto, che ha presieduto la riunione, hanno partecipato ini ministri Luca Ciriani ... La Russa e' ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein .

Presenza Delmastro infiamma aula Senato, scintille Pd-Fdi Agenzia askanews

Roma, 11 lug. (askanews) - E' scontro nell'Aula del Senato tra il capogruppo del Pd Francesco Boccia e il presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Blboni sul sottosegretario Andrea ...Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Esprimo la mia solidarietà all’onorevole Andrea Delmastro, persona di assoluta onestà e serietà politica e professionale di cui mi onoro essere amico da anni. La protesta ...