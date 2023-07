Pozzuoli | rapina all’MD di Via Campana

Il giovane è gravemente indiziato di concorso in unaaggravata, commessa lo scorso 8 luglio in un supermercato in via Campana, nel comune di. Il giovane era alla guida dello scooter ...Il giovane è gravemente indiziato di concorso in unaaggravata, commessa lo scorso 8 luglio in un supermercato in Via Campana, nel comune di. Il giovane era alla guida dello scooter ...Il giovane è gravemente indiziato di concorso in unaaggravata, commessa lo scorso 8 luglio in un supermercato in via Campana, nel comune di. Il giovane era alla guida dello scooter ...

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un 18enne incensurato di Quarto. Il giovane è gravemente indiziato di concorso in una rapina ...I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un 18enne incensurato di Quarto. Il giovane è gravemente indiziato di concorso in una rapina aggrav ...