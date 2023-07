Positive Food | presentata la prima etichetta alimentare di sostenibilità

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma – Alla scoperta dei prodotti alimentari, per una nutrizione sana, consapevole e sostenibile. Milan Center forLaw and Policy – associazione riconosciuta, apprezzata a livello internazionale e costituita con l’obiettivo di dare seguito ai temi di Expo Milano 2015 “nutrire il pianeta, energia per la vita” – presenta, il primo sistema diturache fornisce informazioni anche sulladei prodotti, nato in Italia come certificazione per sensibilizzare i consumatori ad una nutrizione più consapevole. Il progetto, sviluppato con il know-how scientifico dell’Università degli Studi di Milano e in collaborazione con la Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali – Presidenza del Consiglio dei ...