Porto Rubino chiude tre le emozioni e allarga i confini - Renzo Rubino | Adesso usciamo dalla Puglia

Un passo dopo l'altro si sta confermando un festival d'autore. Non a caso l'altra sera a Torre Ovo sulla riva dello Ionio è andata in scena la quinta sera della quinta edizione di una rassegna che Renzo...Emma Marrone sempre più vicina al suo pubblico , letteralmente. La cantante tarantina in occasione della speciale serata di chiusura di, il festival del mare che ha chiuso il suo appuntamento a Campomarino Maruggio , si è concessa al suo pubblico camminando tra di loro e lasciando che i suoi fan la abbracciassero e la ...

"Porto Rubino" ha chiuso la sua quinta edizione con una suggestiva serata a Campomarino di Maruggio. Unica data sulla terra ferma, per una questione di fondali, ha visto protagonisti Chiara Galliazzo, ...“Voglio sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere la prima polemichetta del giorno”: la parola a Emma Marrone, che risponde a chi ...