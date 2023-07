PornHub nel mirino del Garante per la privacy | che fine fanno i dati degli utenti?

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma – Come vengono gestiti e cheche navigano su? Ilper la protezione deipersonali ha chiesto informazioni a Mg Freesites Ltd, la società cipriota che gestisce, riguardo alla versione italiana del sito. Diversi i profili sui quali l’Autorità intende fare luce, dopo il reclamo di un utente. La società dovrà chiarire se effettua trattamenti di profilazionee, in tal caso, con quali modalità e finalità. Per quanto riguarda l’uso di cookie e altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici, la società dovrà indicare la base giuridica del trattamento (sia per gliche abbiano creato un account sulla ...