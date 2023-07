Pompei Inn Jazz 2023 | Tra gli ospiti Sarah Jane Morris e i fratelli Cutello

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 11 luglio 2023)Inn: tra artisti emergenti e interpreti affermati. Attesa per le esibizioni deie per la voce raffinata diInn…. Ild’autore colora l’estate a, con tre doppi concerti che creeranno una perfetta alchimia musicale tra artisti emergenti e interpreti affermati. L’appuntamento è dal 15 al 17 luglio(sempre a partire dalle ore 20.45) in piazza Schettini con “Inn…”. Il festival del, giunto quest’anno alla XI edizione, è promosso dall’associazione “Musicology” ed è patrocinato dal Comune di. L’ingresso è ...