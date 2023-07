Politica | Casini | ' Smettere? Solo se lo decide chi vota'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Mai pensato di, qualche volta ho temuto che gli elettori mi obbligassero a...". Lo dice Pier Ferdinandoal 'Corriere della sera', in occasione dei suoi 40 anni di vita parlamentare. "Ero atlantista, europeista e degasperiano sui banchi di scuola. Mi sembra di essere lo stesso, 40 anni dopo, sui banchi del Senato. La Meloni certamente ha doti di leadership e ha fatto una sua lunga marcia. I suoi peggiori nemici stanno nelle file della maggioranza: c'è un'evidente inadeguatezza. La Schlein è meno estremista di come viene rappresentata e di come lei stessa vuole farsi rappresentare. Ha davanti una sfida difficile e andrà giudicata con quella calma che mi sembra il Pd non sia mai disposto a riservare ai suoi leader", spiega l'ex presidente della Camera. "Negli anni della ...