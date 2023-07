Pogba in Arabia Saudita | l'offerta sale a 150 milioni

4 Non è ancora finita. L'Saudita non molla Pauled è pronta a formulare una nuova offerta: da 100 milioni di euro in tre anni , proposta che l'entourage dell'ex Manchester United ha ricevuto verbalmente, a 150 ...sta pensando all'Saudita. Vlahovic potrebbe emigrare in Premier. Osimhen potrebbe andare a giocare al Psg. Finito No. C'è ancora Zielinski che potrebbe andare a giocare in...La Juve chiede 60 milioni 13:56 L'Al Nassr ci prova per Berardi 09:58 Juventus,pronto a rifiutare l'offerta araba 09:56 Juventus, Koopmeiners obiettivo concreto 09:47 Newcastle, nuovi contatti ...

Juventus, c'è l'offerta dall'Arabia per Paul Pogba. De Paul e Kessie possibili alternative

Il futuro di Pogba sembra essere lontano dalla Juventus; il centrocampista francese può seriamente trasferirsi in Arabia Saudita ...Paul Pogba è corteggiato dall'Arabia Saudita e a tal proposito arriva la presa di posizione del centrocampista della Juventus ...