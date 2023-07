Poco palpeggiare per 10 secondi? La risposta su Instagram all’assoluzione del bidello accusato di molestie a una studentessa

(Di martedì 11 luglio 2023) Sul’attore Paolo Camilli ha simulato “la palpata breve“, ossia quel contatto fisico che dura meno di 10, dando vita a un vero e proprio trend social. Il riferimento è al caso delassolto dal tribunale di Roma dopo essere finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale per avere toccato una. Il, infatti, non è stato considerato colpevole perché la “repentinità dell’azione”, durata tra i 5 e i 10, “senza alcuna insistenza nel toccamento”, non consente di “configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”. “Se non è una molestia questa, boh. Ma soprattutto chi li conta? Ci sta Dobby l’elfo col cronometro ogni volta?”, ha commentato con rabbia mista a ironia Camilli. L'articolo ...

Il palpeggiamento c'è stato, ma per i giudici non è stato abbastanza a lungo per motivare una condanna. Lo ha stabilito la sentenza della quinta sezione penale del Tribunale di Roma , secondo cui 'il ...... i tre indagati avrebbero iniziato ala vittima all'altezza delle parti intime, già al momento della foto. Il sorriso della campionessa si è trasformatodopo in una smorfia amara. I ...Il raid è avvenutodopo l'1.30 in via Lazzaro Palazzi, nella zona di Porta Venezia, in pieno ...con un mio amico e mia sorella quando all'improvviso mi sono sentita toccare enelle mie ...

Poco palpeggiare per 10 secondi La risposta su Instagram all’assoluzione del bidello accusato di… Il Fatto Quotidiano

